На Ямале прокуратура заступилась за авиапассажира с мясом в сумке
Транспортная прокуратура защитила права пассажира авиарейса «Надым – Москва». Мужчина обратился с жалобой на действия аэропорта.
В ходе предполетного досмотра ему необоснованно отказали в перевозке в ручной клади замороженного мяса. Пассажир был вынужден передать багаж провожающим лицам, чтобы вылететь рейсом, на который купил билеты.
После этого новоуренгойская транспортная прокуратура проверила исполнение воздушного законодательства в деятельности АО «Надымское авиапредприятие». В результате подтвердился факт нарушения требований Воздушного кодекса РФ, Общих правил воздушных перевозок пассажиров и Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденных приказами Минтранса России.
Директору АО «Надымское авиапредприятие» внесено представление. Виновное должностное лицо службы авиационной безопасности привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU