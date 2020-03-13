2020-03-13T10:20:53+03:00
Общество

На Ямале прокуратура заступилась за авиапассажира с мясом в сумке

Сотрудника службы авиационной безопасности привлекли к дисциплинарной ответственности
Анна Полякова
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Прокуратура ЯНАО заступилась за авиапассажира с мясом в сумке Фото: ural-trans-prok.ruПрокуратура ЯНАО заступилась за авиапассажира с мясом в сумке Фото: ural-trans-prok.ru
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Транспортная прокуратура защитила права пассажира авиарейса «НадымМосква». Мужчина обратился с жалобой на действия аэропорта.

В ходе предполетного досмотра ему необоснованно отказали в перевозке в ручной клади замороженного мяса. Пассажир был вынужден передать багаж провожающим лицам, чтобы вылететь рейсом, на который купил билеты.

После этого новоуренгойская транспортная прокуратура проверила исполнение воздушного законодательства в деятельности АО «Надымское авиапредприятие». В результате подтвердился факт нарушения требований Воздушного кодекса РФ, Общих правил воздушных перевозок пассажиров и Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденных приказами Минтранса России.

Директору АО «Надымское авиапредприятие» внесено представление. Виновное должностное лицо службы авиационной безопасности привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Ямале прокуратура заступилась за авиапассажира с мясом в сумке
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