На ямальских зимниках снизилась грузоподъемность

13 Март 2020 2020-03-13T10:00:04+03:00

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На Ямале 13 марта работает только два зимника, оба действуют с ограничениями в связи с оттепелью. Разрешенный тоннаж снижен, сообщает департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На сезонную трассу Коротчаево — Красноселькуп пускают только легковые автомобили массой до 3,5 тонны. Зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги с 8.00 до 20.00 открыт для полноприводных легковых авто до 3,5 тонн, в ночное время, когда температура воздуха опускается, на трассу пускают полноприводный транспорт до 30 тонн.

Зимник Салехард — Надым еще закрыт. Его продолжают расчищать после сильной метели. Дорогу на Яр-Сале до сих пор не открыли в этом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU