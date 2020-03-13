2020-03-13T09:49:45+03:00
Происшествия

В Салехарде во время пожара в отеле эвакуировали 13 человек

Очаг пожара нашли в щитовой
Анна Полякова
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В Салехарде во время пожара в отеле эвакуировали 13 человек Фото: 89.mchs.gov.ruВ Салехарде во время пожара в отеле эвакуировали 13 человек Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Салехарде ранним утром 13 марта произошло возгорание в миниотеле «Теремки». Сработала автоматическая пожарная сигнализация и персонал оперативно эвакуировал постояльцев в безопасное место. До прибытия спасателей 13 человек вывели из здания.

Здание деревянное, поэтому распространение пожара на таких объектах происходит за очень короткий промежуток времени и здесь важна каждая минута, отметили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Пожарные прибыли на место вызова в считаные минуты и приступили к ликвидации очага возгорания.

Как оказалось, очаг пожара нашли в щитовой на площади всего один квадратный метр. Пожар незначительный, но как отмечают огнеборцы, персонал сработал оперативно и грамотно в этой нештатной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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