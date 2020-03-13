2020-03-13T09:21:30+03:00
Общество

В Новом Уренгое юношу судят за изнасилование девочки

Физическое и психологическое развитие ребенка после случившегося нарушено
Анна Полякова
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В Новом Уренгое юношу судят за изнасилование девочки Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое юношу судят за изнасилование девочки Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое перед судом предстанет 18-летний парень, обвиняемый в изнасиловании девочки. Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Возраст его жертвы не уточняется, но известно, что на момент преступления ей не было еще 14 лет.

Юноша познакомился со школьницей на улице, он знал, что девочка является малолетней. Однако это не остановило его от посягательств на ее половую неприкосновенность. Новоуренгоец изнасиловал ее.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, без последствия для девочки это преступление не обошлось. Нормальное физическое и психологическое развитие ребенка нарушено.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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