В Новом Уренгое юношу судят за изнасилование девочки

13 Март 2020 2020-03-13T09:21:30+03:00

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В Новом Уренгое перед судом предстанет 18-летний парень, обвиняемый в изнасиловании девочки. Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Возраст его жертвы не уточняется, но известно, что на момент преступления ей не было еще 14 лет.

Юноша познакомился со школьницей на улице, он знал, что девочка является малолетней. Однако это не остановило его от посягательств на ее половую неприкосновенность. Новоуренгоец изнасиловал ее.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, без последствия для девочки это преступление не обошлось. Нормальное физическое и психологическое развитие ребенка нарушено.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU