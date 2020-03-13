13 Март 2020 2020-03-13T09:06:11+03:00

Между Салехардом и Приобьем будут курсировать семь паромов Фото: yanao.ru

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Желающие путешествовать по маршруту «Приобье – Салехард – Приобье» могут уже покупать билеты. Расписание паромов уже согласовано. Оно останется прежним.

Паромы будут отправляться ежедневно, в некоторые дни –дважды. Выход первого парома из Приобья в Салехард запланирован на 26 мая, в обратном направлении 28 мая. Однако окончательная дата будет известна после вскрытия рек, согласно статистике, это происходит в третей декаде мая.

Маршрут не входит в список субсидируемых, однако окружные власти заинтересованы в качественном предоставлении транспортных услуг населению и безопасности на транспорте.

Как и в прошлую навигацию в 2020 году на маршруте будут работать два перевозчика ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» и индивидуальный предприниматель Сергей Сандулов.

- Количество паромов удовлетворяет спрос населения, два перевозчика суммарно предоставляют семь паромов. Тарифы в этом году выросли на 5 %, связано это с инфляцией и повышением стоимости топлива, - отметил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

В августе и сентябре, когда увеличится количество желающих вернуться к началу школьного периода домой, могут быть задействованы дополнительные баржи.

Перевозчики каждый год работают над улучшением качества обслуживания пассажиров - увеличивают количество работающего персонала, меняют системы отопления.

В прошлом году на паромах «Победа» появились точки доступа к сети Wi-Fi. Для обеспечения безопасности установлены камеры на въезде, в павильоне и по бортам паромов. Любой человек может онлайн просматривать местонахождение парома на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU