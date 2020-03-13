2020-03-13T08:26:15+03:00
Происшествия

Ноябрянин обознался в соцсети на 16 тысяч рублей

Лже-знакомая просила денег в долг
Анна Полякова
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Ноябрянин обознался в соцсети на 16 тысяч рублейНоябрянин обознался в соцсети на 16 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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Житель Ноябрьска после общения в социальной сети лишился денег. Осознав обман, он 11 марта обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный выманил у него 16 500 рублей.

Выяснилось, что ему в соцсети пришло сообщение от знакомой, в котором она просит деньги в долг. Ноябрянин тут же перевел всю необходимую сумму на указанный номер банковской карты, не созвонившись с ней. После этого он узнал, что страница его знакомой взломана, и деньги она переводить не просила.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция обращается к жителям с просьбой тщательно проверять поступающую информацию и не перечислять денежные средства незнакомым лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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