2020-03-13T07:04:57+03:00
Общество

Губернатор Ямал сыграл в волейбол в благотворительном турнире

Собранные средства пойдут на поддержку ветеранов и детям-инвалидам
Анна Полякова
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Губернатор Ямала сыграл в волейбол в благотворительном турнире Фото: vk.com страничка Дмитрия АртюховаГубернатор Ямала сыграл в волейбол в благотворительном турнире Фото: vk.com страничка Дмитрия Артюхова
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В Новом Уренгое завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО». Итогом стал матч, в котором принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он возглавил команду правительства округа «Северный характер». Их соперником стала сборная из капитанов всех команд-участниц соревнований «Лидеры Ямала».

«Здорово сыграли в «Звёздном». Это хорошая ямальская традиция, которая объединяет нас, – написал губернатор на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». - Благодарю наши предприятия и муниципалитеты - каждый выкладывался на площадке. Вот что значит доброе дело. Спасибо, команда!».

«Северный характер» в упорном противостоянии с «Лидерами Ямала» одержала победу со счётом 2:0.

Напомним, благотворительный турнир в этом году он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. Почетными гостями турнира стали ветераны Великой Отечественной войны.

В соревнованиях приняли участие 20 команд городских предприятий и организаций, а также других муниципальных образований региона. Команды-участницы вносили благотворительные взносы. Часть собранных средств направят на дополнительную поддержку советов ветеранов. Остальные деньги будут перечислены на счет ямальского благотворительного фонда «Ямине» и направлены на реабилитацию детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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