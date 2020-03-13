Губернатор Ямал сыграл в волейбол в благотворительном турнире
В Новом Уренгое завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО». Итогом стал матч, в котором принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он возглавил команду правительства округа «Северный характер». Их соперником стала сборная из капитанов всех команд-участниц соревнований «Лидеры Ямала».
«Здорово сыграли в «Звёздном». Это хорошая ямальская традиция, которая объединяет нас, – написал губернатор на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». - Благодарю наши предприятия и муниципалитеты - каждый выкладывался на площадке. Вот что значит доброе дело. Спасибо, команда!».
«Северный характер» в упорном противостоянии с «Лидерами Ямала» одержала победу со счётом 2:0.
Напомним, благотворительный турнир в этом году он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. Почетными гостями турнира стали ветераны Великой Отечественной войны.
В соревнованиях приняли участие 20 команд городских предприятий и организаций, а также других муниципальных образований региона. Команды-участницы вносили благотворительные взносы. Часть собранных средств направят на дополнительную поддержку советов ветеранов. Остальные деньги будут перечислены на счет ямальского благотворительного фонда «Ямине» и направлены на реабилитацию детей-инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU