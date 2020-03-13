Губернатор Ямал сыграл в волейбол в благотворительном турнире

13 Март 2020 2020-03-13T07:04:57+03:00

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В Новом Уренгое завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО». Итогом стал матч, в котором принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он возглавил команду правительства округа «Северный характер». Их соперником стала сборная из капитанов всех команд-участниц соревнований «Лидеры Ямала».

«Здорово сыграли в «Звёздном». Это хорошая ямальская традиция, которая объединяет нас, – написал губернатор на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». - Благодарю наши предприятия и муниципалитеты - каждый выкладывался на площадке. Вот что значит доброе дело. Спасибо, команда!».

«Северный характер» в упорном противостоянии с «Лидерами Ямала» одержала победу со счётом 2:0.

Напомним, благотворительный турнир в этом году он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. Почетными гостями турнира стали ветераны Великой Отечественной войны.

В соревнованиях приняли участие 20 команд городских предприятий и организаций, а также других муниципальных образований региона. Команды-участницы вносили благотворительные взносы. Часть собранных средств направят на дополнительную поддержку советов ветеранов. Остальные деньги будут перечислены на счет ямальского благотворительного фонда «Ямине» и направлены на реабилитацию детей-инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU