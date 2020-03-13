2020-03-13T06:22:20+03:00
Общество

В Салехарде проверили дома, где от снега проломились крыши

Инцидентами заинтересовалась прокуратура
Анна Полякова
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В Салехарде проверили дома, где от снега проломились крыши Фото: salekhard.orgВ Салехарде проверили дома, где от снега проломились крыши Фото: salekhard.org
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Первый заместитель главы администрации города Олег Куруч провел рейд по домам, от жителей которых поступили жалобы на некачественную уборку снега с крыш и во дворах. С инспекцией он оправился после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации СЧ и обеспечению пожарной безопасности.

- По всем жалобам жителей специалистами департамента городского хозяйства проводятся проверки. Материалами последней проверки уже заинтересовалась городская прокуратура. При невыполнении своих обязанностей для управляющих компаний предусмотрена административная ответственность и штраф в размере 200 000 рублей, - отметил Олег Куруч.

По адресу ул. Чапаева, 32 уже ведутся работы. По ул. Чапаева, 15 и ул. Геологов, 26 обслуживающими организациями будут устранены поломки, починят козырёк над крыльцом и лестницу.

Как сообщалось ранее, глава города раскритиковал качество уборки снега, отметив, что из-за безответственности управляющих компаний страдают жители города. Первое потепление вызвало массу нареканий: под тяжестью подтаявшего снега ломаются деревянные козырьки домов и лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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