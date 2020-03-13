2020-03-13T07:40:18+03:00
Экономика

В Новом Уренгое открылся Ямальский газовый форум

В газовую столицу приехали участники со всей России
Анна Полякова
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В Новом Уренгое открылся Ямальский газовый форум Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое открылся Ямальский газовый форум Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое начал работу Ямальский газовый форум. 13 марта в деловом центре пройдет пленарная сессия «Современные технологии ТЭК в условиях изменения климата Крайнего Севера». Здесь обсудят вопросы глобального потепления и региональные особенности изменений климата.

В газовую столицу приехали участники со всей России. Накануне в рамках форума открылась межрегиональная специализированная выставка «Нефть. Газ. Новые технологии – Крайнему Северу». В этом году свои разработки представили порядка 80 предприятий со всей страны.

- Ваши технологии – одни из лучших в мире. Вы создаете новые рабочие места. Желаю вам, чтобы участие в форуме было результативным и вы нашли здесь партнеров, – подчеркнул заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров.

По словам главы города Ивана Костогриза, в Новом Уренгое сосредоточены многотысячные коллективы нефтегазовой отрасли, здесь работают предприятия, которые были и остаются флагманом газовой промышленности.

- Очень важно, что производители оборудования, представлены на выставке, приблизились к потребителям – компаниям, сервисным предприятиям, которые используют эти технологии. Рад, что география выставки расширяется, – отметил мэр.

После торжественной церемонии Александр Мажаров и Иван Костогриз познакомились с экспонентами, пообщались с представителями компаний.

В рядах выставочной экспозиции можно ознакомиться с производством нефтегазового оборудования, насосов, трубной арматуры, приборов учета нефти, газа и тепловой энергии. По традиции выставка предваряет работу форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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