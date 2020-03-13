Мэр Салехарда пригрозил разогнать УК, не справляющиеся с сосульками

13 Март 2020 2020-03-13T05:48:30+03:00

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Из-за безответственности управляющих компаний страдают жители города. Об этом заявил глава Салехарда Алексей Титовский на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось 12 марта. Обсудили вопрос по своевременной очистке крыш зданий от снега, сосулек и наледи.

- Вы работаете на людей и для людей. Не справляетесь – займитесь другой сферой, не связанной с предоставлением услуг. Администрация оказывает помощь, механизмы поддержки для управляющих организаций созданы. Но возможность воспользоваться ими получат не все. А только те – к кому не будет нареканий по работе, в первую очередь от жителей, - добавил Алексей Титовский.

Мэр отметил, что первое потепление вызвало массу нареканий: под тяжестью подтаявшего снега ломаются деревянные козырьки домов и лестницы. В целом, претензий к работе управляющих компаний накопилось крайне много.

Власти ямальской столицы фиксируют все инциденты, все жалобы, поступающие от салехардцев. За подобные факты последует жёсткое взыскание.

Специалисты городской прокуратуры отметили, что при наличии особых проблем с обслуживающими организациями следует направлять материалы в городскую прокуратуру для проведения проверок.

По итогу мероприятия решено, что необходимо сделать график на месяц по очистке городских кровель от снега и наледи и строго следить за его выполнением. В конце месяца планируется ещё одна встреча, чтобы оценить результаты работы и дать оценку деятельности управляющим компаниям.

ИСТОЧНИК KP.RU