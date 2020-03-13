2020-03-13T06:05:33+03:00
Общество

Ямальцы написали диктант на языках народов Севера

Текст читался на четырёх языках
Анна Полякова
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Ямальцы написали диктант на языках народов Севера Фото: yanao.ruЯмальцы написали диктант на языках народов Севера Фото: yanao.ru
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В семи районах автономного округа ямальцы написали диктант на языках народов Севера. Более 500 жителей Красноселькупского, Тазовского, Ямальского, Приуральского, Шурышкарского Надымского и Пуровского и Салехарда проверили свои знания.

В Салехарде участие в диктанте приняли 63 человека, из которых 28 – ненцы, 14 – ханты, 14 – коми и 7 – селькупы. Текст диктанта читался на четырёх языках в разных аудиториях представителями коренных малочисленных народов. Для трёх текстов была выбрана военная тематика, в честь 75-ти летия Победы в Великой Отечественной войне, а для четвёртого, написанного на языке селькупов, – мифология.

Заместитель руководителя окружного ведомства по делам коренных малочисленных народов Севера Роман Пикун в приветственной речи напомнил, что впервые подобный диктант состоялся в Салехарде в 2016 году и собрал более 80 участников. Решение о проведении диктанта в национальных посёлках и деревнях муниципальных районов Ямала в этом году принято по инициативе жителей.

Независимо от количества набранных баллов, все участники диктанта получили памятные сертификаты. Итоги диктанта будут размещены до конца следующей недели на сайте Общественной палаты ЯНАО и на сайте окружного департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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