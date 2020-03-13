2020-03-13T05:15:29+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 марта: температура воздуха поднимется до +2 градусов

Местами пройдет дождь
Анна Полякова
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Погода на Ямале 13 марта: температура воздуха поднимется до +2 градусов Фото: pixabay.comПогода на Ямале 13 марта: температура воздуха поднимется до +2 градусов Фото: pixabay.com
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В пятницу, 13 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +2 градуса, переменная облачность. В первой половине дня пройдет дождь. Ближе к ночи ожидается мокрый снег. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Ноябрьске +1 градус. Солнечная утренняя погода после обеда сменится на пасмурную пойдет дождь. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса. Пасмурно, утром пройдет дождь со снегом. Ветер юго-восточный 12 м/с.

В Надыме +2 градуса. Пасмурно, днем без осадков. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Губкинском +2 градуса, переменная облачность, периодически - снег с дождем. Ветер восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +2 градуса. В середине дня будет солнечно и без осадков, ближе к ночи – снег с дождем. Ветер юго-западный 10 м/с.

В Муравленко +2 градуса. В первой половине дня – солнечно и без осадков, после обеда – пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса. облачно, снег с дождем. Юго-западный ветер 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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