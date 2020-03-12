Ямальцам рекомендуют отказаться от поездок за рубеж из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T16:12:42+03:00

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Жителям Ямала рекомендуют максимально сократить поездки по служебной необходимости и отказаться от поездок в личных целях за пределы Российской Федерации. Предостережение связано с неблагоприятной ситуацией в мире из-за распространения коронавируса.

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО сообщает, что на 11 марта 2020 года с января месяца в округ прибыло 56 граждан из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции. Под наблюдением на сегодняшний находится 4 человека.

Ямальцы, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, могут обратиться за консультацией по телефону «горячей линии». Специалисты расскажут о симптомах коронавирусной инфекции, мерах профилактики, требованиях к оформлению листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому).

- Мы также рекомендуем всем ведомствам, организациям и предприятиям ограничить проведение мероприятий с участием иностранных граждан, - отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков

По его словам, в настоящее время ситуация в округе стабильная, случаев выявления коронавируса не зафиксировано. Медицинские организации здравоохранения окажут всю необходимую помощь в случае выявления подтверждения коронавируса. Отрасль располагает для этого всеми возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU