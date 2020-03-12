2020-03-12T15:44:53+03:00
Общество

На Ямале стартовал региональный фотоконкурс «Северяне»

Участниками могут быть как профессиональные фотографы, так и любители
Анна Полякова
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На Ямале стартовал масштабный региональный фотоконкурс «Северяне» Фото: salekhard.orgНа Ямале стартовал масштабный региональный фотоконкурс «Северяне» Фото: salekhard.org
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На Ямале стартовал масштабный фотоконкурс «Северяне». Общий призовой фонд 1 700 000 рублей, сообщает администрация Салехарда. Его участниками могут быть как профессиональные фотографы, так и любители. Самое главное условие участия – все фотографии должны быть сделаны на территории региона.

О старте конкурса на своей страничке «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы РФ Владимир Пушкарёв. Он отметил, что недавно завершился Всероссийский конкурс «Самая красивая страна». Однако многообразие природы и традиций Ямала в полной мере не могут уместиться в номинациях общероссийского конкурса.

- Поэтому на Ямале стартует свой фотоконкурс «Северяне». Ещё один замечательный повод для такого масштабного фотоконкурса – 90-летие округа. Конкурс позволит собрать фотоальбом с нашей неповторимой природой, колоритом Ямала, его людьми, – отметил парламентарий.

Работы принимаются в 4 номинациях: «Ямал заповедный», «Развитие Ямала», «Ямальцы за работой», «Семьи Ямала». Для любителей мобильной фотосъёмки организована отдельная номинация – «Снято на смартфон».

Имена победителей всех номинаций определит компетентное жюри – известные фотографы, деятели культуры, представители общественности и средств массовой информации.

Конкурс проводят в два этапа: с 11 марта по 15 июня 2020 года и с 01 августа по 1 декабря 2020 года. Призёров каждого этапа ждут денежные призы, дипломы. Фотоработы победителей номинации «Ямал заповедный» опубликуют на обложке журнала «Ямальский меридиан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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