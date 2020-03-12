Многодетным семьям Салехарда рассказали о льготах

12 Март 2020 2020-03-12T15:31:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде многодетным семьям доступно и понятно рассказали о льготах. Встреча со специалистами сферы жилищной политики и земельных отношений по вопросам предоставления льгот прошла в Центре культуры и спорта «Геолог».

Салехардцам поясняли, как встать на учёт нуждающихся, какие документы для этого необходимы, как бесплатно получить в собственность земельный участок либо соцвыплату взамен него.

- За восемь лет существования программы бесплатные земельные участки получили 348 многодетных семей. Также 10 наделов предоставлены салехардским семьям бесплатно в Заводоуковске (Тюменская область). Ещё 10 многодетных семей оформили земельный участок под своим домом в собственность также бесплатно, - отметил заместитель главы администрации города Олег Куруч.

Соцвыплату на приобретение или строительство жилого помещения взамен предоставления земельного участка могут получить семьи, имеющие трёх и более детей и поставленные на учёт для бесплатного получения земельного участка в собственность в 2016 году. С 2016 года соцвыплатой воспользовались 83 многодетные семьи.

Специалисты пояснили, что, если участок уже получен, то вернуть его и получить выплату нельзя, сообщает администрация Салехарда.

В 2020 году планируется предоставить 84 земельных участка для ИЖС в мкр. Радужный. Земельные участки обеспечены грунтовыми дорогами и электричеством. Кроме того, 15 земельных участков планируется предоставить в 2020 году для ведения огородничества северо-восточнее территории ДНТ «Север».

ИСТОЧНИК KP.RU