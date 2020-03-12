Самолет из Тюмени в Сабетту из-за шторма поменял курс

12 Март 2020 2020-03-12T15:11:56+03:00

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Пассажирский самолет, выполнявший рейс по маршруту Тюмень – Сабетта, вынужден был сменить курс вечером 11 марта. В пути следования пилоты борта авиакомпании «Ямал» выяснили, что в пункте назначения резко изменилась погода.

В Сабетте в это время поднялся шторм, порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Такие погодные условия считаются непригодными для безопасной посадки самолета. Рейс выполнялся на Airbus.

Известно, что воздушное судно сделало несколько кругов в районе Сабетты, после этого было принято решение продолжить путь до запасного аэродрома в Салехарде. Пассажирам пришлось ночевать в аэропорту, ожидая летной погоды. В 11.00 12 марта самолет был отправлен из Салехарда в Сабетту.

ИСТОЧНИК KP.RU