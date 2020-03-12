2020-03-12T14:43:10+03:00
Общество

При цифровизации отраслей АПК на Ямале предлагают использовать господдержку

Новый подход поможет производителям значительно снизить «бумажную» нагрузку
Анна Полякова
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При цифровизации отраслей АПК на Ямале предлагают использовать господдержку Фото: yanao.ruПри цифровизации отраслей АПК на Ямале предлагают использовать господдержку Фото: yanao.ru
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Поэтапный план цифровизации сельскохозяйственных отраслей готовит департамент АПК ЯНАО. В частности, планируется организовать взаимодействие с предприятиями АПК с использованием личных кабинетов в сети интернет. Это решение соответствует концепции ведомственного проекта Минсельхоза России «Цифровое сельское хозяйство».

- В электронный формат планируется перевести подачу заявок на получение господдержки, заключение соглашений, проведение финансовых операций по субсидиям, предоставление отчетности и прочее, – рассказал руководитель ведомства Виктор Югай на заседании Общественного совета при департаменте12 марта.

Новый подход поможет производителям значительно снизить «бумажную» нагрузку.

- Общественный совет сейчас готовит предложения в профильный департамент, чтобы на реализацию мероприятий по цифровизации предоставлялась государственная поддержка. Надеемся, эти предложения будут учтены, – подчеркнул председатель Общественного совета при департаменте Денис Малышев.

На сегодняшний день господдержку на Ямале получают около 100 сельскохозяйственных производителей – оленеводческих, рыбодобывающих предприятий, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Для них предусмотрена поддержка как в виде субсидий на производство и переработку продукции, так и в виде грантов по различным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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