Ночью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сына

12 Март 2020 2020-03-12T13:57:11+03:00

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В Новом Уренгое в ночь на 12 марта произошло убийство. Уголовное дело завели на 67-летнего местного жителя. Его подозревают в расправе над сыном.

По данным следствия, родственники ночью выпивали. Во время пьянки между мужчиной и его сыном возник конфликт. Отец в качестве аргумента в споре применил кухонный нож. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он вонзил его в грудь родному человеку.

44-летний мужчина скончался через непродолжительный период времени на месте происшествия.

На пенсионера завели уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время мужчина задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU