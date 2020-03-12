2020-03-12T13:57:11+03:00
Происшествия

Ночью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сына

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления
Анна Полякова
Поделиться:
Ночью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сынаНочью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сынаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое в ночь на 12 марта произошло убийство. Уголовное дело завели на 67-летнего местного жителя. Его подозревают в расправе над сыном.

По данным следствия, родственники ночью выпивали. Во время пьянки между мужчиной и его сыном возник конфликт. Отец в качестве аргумента в споре применил кухонный нож. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он вонзил его в грудь родному человеку.

44-летний мужчина скончался через непродолжительный период времени на месте происшествия.

На пенсионера завели уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время мужчина задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При цифровизации отраслей АПК на Ямале предлагают использовать господдержку
Ночью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сына
За год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными
Впервые в Салехарде сыграют в хоккей с мячом на валенках
В Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжести снега
Власти Ноябрьска опровергли информацию о застрявшей в сугробе пожарной машине
Пуровских старшеклассников озадачили распределением бюджета
Госжилнадзор ЯНАО учит жителей правильно реагировать на протечку крыш
Салехардцы предложили реализовать 10 общественно значимых соцпроектов
Во всех поселениях Тазовского района будут обновлять дворы
Тазовчанин, заступаясь за девушку, зарезал обидчика
На Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет
В Новом Уренгое судят педофила, развращавшего девочку в подъезде
В Тарко-Сале установят контейнеры для крупногабаритного мусора
В Ноябрьске иномарка сбила на парковке женщину
В Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой»
Погода на Ямале 12 марта: тепло и снежно
Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз
Победителей Арктического турнира по волейболу назовут 11 марта
На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с
На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов
Большинство пуровчан готовы объединиться в муниципальный округ
В Надымском районе задержали подозреваемых в серии краж их гаражей
На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа
«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе