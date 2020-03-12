За год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными
В прокуратуре Ямала обсудили вопросы противодействия незаконной миграции и заключению иностранцами фиктивных браков для получения документов на право нахождения на территории страны.
В 2019 году было предъявлено 13 исковых заявлений о признании фиктивных браков недействительными, в 2020 году – 2.
Второй темой заседания стала эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов фиктивной регистрации мигрантов. По направленным прокурорами материалам в 2019 году органами предварительного расследования возбуждено 7 уголовных дел, в 2020 году – 2.
Также обсудили проблемные вопросы в деятельности территориальных подразделений службы судебных приставов при исполнении постановлений судов об административном выдворении иностранных граждан.
В итоге определены меры, направленные на повышение уровня межведомственного взаимодействия для устранения имеющихся проблем и развития достигнутых положительных результатов.
ИСТОЧНИК KP.RU