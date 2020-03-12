2020-03-12T13:44:36+03:00
Общество

За год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными

Мигранты заключали союз, чтобы осесть в России
Анна Полякова
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За год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными Фото: pixabay.comЗа год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными Фото: pixabay.com
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В прокуратуре Ямала обсудили вопросы противодействия незаконной миграции и заключению иностранцами фиктивных браков для получения документов на право нахождения на территории страны.

В 2019 году было предъявлено 13 исковых заявлений о признании фиктивных браков недействительными, в 2020 году – 2.

Второй темой заседания стала эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов фиктивной регистрации мигрантов. По направленным прокурорами материалам в 2019 году органами предварительного расследования возбуждено 7 уголовных дел, в 2020 году – 2.

Также обсудили проблемные вопросы в деятельности территориальных подразделений службы судебных приставов при исполнении постановлений судов об административном выдворении иностранных граждан.

В итоге определены меры, направленные на повышение уровня межведомственного взаимодействия для устранения имеющихся проблем и развития достигнутых положительных результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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