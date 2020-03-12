2020-03-12T13:16:40+03:00
Общество

Впервые в Салехарде сыграют в хоккей с мячом на валенках

Веселый спорт вернулся из детства
Анна Полякова
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Впервые в Салехарде сыграют в хоккей с мячом на валенках Фото: Управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город СалехардВпервые в Салехарде сыграют в хоккей с мячом на валенках Фото: Управления по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард
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В Салехарде впервые состоится турнир по хоккею с мячом на валенках среди дворовых команд. Участники матчей соберутся на спортивной площадке по улице Чкалова 14 марта в 10 часов.

- Веселый спорт вернулся к нам из детства, когда практически в каждом дворе играли в хоккей, - отмечают в управлении по физической культуре и спорту администрации Салехарда. Правила игры очень просты: две команды по пять человек. В игре используется мячик, а не шайба, для снижения травматизма, чтобы игра не была столь контактной, как традиционный хоккей. Играется два периода по десять минут.

Все, как и положено, в настоящем хоккее, вот только бегать в валенках — веселое представление для зрителей и сложная задача для спортсменов. Как минимум нужно устоять на ногах, как максимум — забить победный мяч.

Как и предполагается в дворовых турнирах экипировка у спортсменов своя. Наличие валенок приветствуется. Клюшки предоставят на время игры организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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