В Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжести снега

12 Март 2020 2020-03-12T12:54:21+03:00

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В Лабытнанги козырек над крыльцом многоквартирного деревянного дома обрушился под тяжестью снег. Конструкция упала ночью, преградив выход из подъезда. Пост с фотографий был опубликован в группе «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте».

«Вот что мы увидели, когда надо было утром выходить на работу», - подписала снимок автор Галина Лугинина.

Надо сказать, коммунальщики оперативно отреагировали на ЧП. Буквально через двадцать минут после публикации последовал ответ УЖКХ администрации Лабытнанги о том, что специалисты управления совместно с УК выедут по адресу для обследования и оценки ситуации по целесообразности и, в случае необходимости, оперативного восстановления козырька над крыльцом.

А еще через двадцать минут то же ведомство рапортовало: «УК ООО "Комфортный дом" произвела восстановительные работы», приложив фотографии, свидетельствующие о завершении работ.

Горожане в комментарии, между тем, отметили, что такие дома сносить надо, а не восстанавливать козырьки.

Напомним, после обильных снегопадов на Ямал внезапно нагрянула оттепель. Северяне замечают, что с крыш то и дело сползают лавины весеннего тяжелого снега , которые становятся опасными для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU