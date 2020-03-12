2020-03-12T12:54:21+03:00
Происшествия

В Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжести снега

Конструкция упала ночью, обошлось без пострадавших
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжесть снега Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.comВ Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжесть снега Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com
Изменить размер текста:

В Лабытнанги козырек над крыльцом многоквартирного деревянного дома обрушился под тяжестью снег. Конструкция упала ночью, преградив выход из подъезда. Пост с фотографий был опубликован в группе «Лабытнанги Info» социальной сети «ВКонтакте».

«Вот что мы увидели, когда надо было утром выходить на работу», - подписала снимок автор Галина Лугинина.

Надо сказать, коммунальщики оперативно отреагировали на ЧП. Буквально через двадцать минут после публикации последовал ответ УЖКХ администрации Лабытнанги о том, что специалисты управления совместно с УК выедут по адресу для обследования и оценки ситуации по целесообразности и, в случае необходимости, оперативного восстановления козырька над крыльцом.

А еще через двадцать минут то же ведомство рапортовало: «УК ООО "Комфортный дом" произвела восстановительные работы», приложив фотографии, свидетельствующие о завершении работ.

Горожане в комментарии, между тем, отметили, что такие дома сносить надо, а не восстанавливать козырьки.

Напомним, после обильных снегопадов на Ямал внезапно нагрянула оттепель. Северяне замечают, что с крыш то и дело сползают лавины весеннего тяжелого снега , которые становятся опасными для людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При цифровизации отраслей АПК на Ямале предлагают использовать господдержку
Ночью в Новом Уренгое пенсионер зарезал сына
За год 13 браков с иностранцами прокуратура Ямала признала фиктивными
Впервые в Салехарде сыграют в хоккей с мячом на валенках
В Лабытнанги козырек дома не выдержал тяжести снега
Власти Ноябрьска опровергли информацию о застрявшей в сугробе пожарной машине
Пуровских старшеклассников озадачили распределением бюджета
Госжилнадзор ЯНАО учит жителей правильно реагировать на протечку крыш
Салехардцы предложили реализовать 10 общественно значимых соцпроектов
Во всех поселениях Тазовского района будут обновлять дворы
Тазовчанин, заступаясь за девушку, зарезал обидчика
На Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет
В Новом Уренгое судят педофила, развращавшего девочку в подъезде
В Тарко-Сале установят контейнеры для крупногабаритного мусора
В Ноябрьске иномарка сбила на парковке женщину
В Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой»
Погода на Ямале 12 марта: тепло и снежно
Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз
Победителей Арктического турнира по волейболу назовут 11 марта
На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с
На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов
Большинство пуровчан готовы объединиться в муниципальный округ
В Надымском районе задержали подозреваемых в серии краж их гаражей
На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа
«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе