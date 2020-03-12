2020-03-12T12:14:42+03:00
Общество

Власти Ноябрьска опровергли информацию о застрявшей в сугробе пожарной машине

Горожане раскритиковали качество уборки снега в городе
Анна Полякова
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Власти Ноябрьска опровергли слух о застрявшей в сугробе пожарной машине Фото: группа" Происшествия Ноябрьск" vk.comВласти Ноябрьска опровергли слух о застрявшей в сугробе пожарной машине Фото: группа" Происшествия Ноябрьск" vk.com
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Почти доехали до места вызова, но застряли. Поста с таким заголовком о застрявшей в снегу пожарной машине появился в паблике «Происшествия Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте». Автор публикации и снимка уточнил, что случилось это во дворе дома номер 20 по улице Рабочей. Горожане в комментарии утверждали, что пожарная машина увязла в снегу, спеша на вызов.

«Уважаемая администрация, подскажите, пожалуйста, по каким дорогам нам, жителям домов на Рабочей, 20-22, к своим домам добираться? Вызов пожарных реально вчера был вечером. Одна из машин спецтехники дважды застряла напротив дома № 22 по улице Рабочая. Ее вытаскивала вторая машина. Кроме того, «Газель» МЧС также не смогла проехать к дому, так как забуксовала. Или уже не верить своим глазам? Тогда объясните, почему этот самовольно накатанный проезд сегодня с девяти утра выгребает спецтехника?» то горожанка Наталья Рулева.

На сообщение в социально сети ответили представители администрации Ноябрьска, подчеркнув, что проезд является самовольно накатанным, он не относится к внутриквартальным проездам. Также представители власти уточнили, что, по информации, предоставленной МЧС Ноябрьска, спецтехника МЧС на данном участке не застревала, заезд был осуществлен намеренно для разворота автотранспорта и использования пожарных гидрантов.

В комментарии горожане критиковали качество уборки снега во всем городе, отмечая, что в этом году дела обстоят совсем худо.

«В этом году реально какая-то проблема с чисткой снега и уборкой мусора. Полно постов подобных. Не помню, что бы в прошлом году были какие-то жалобы подобные», - пишет Дмитрий Беликов.

Администрация города отвечая на это замечание, отметила, что, если управляющая организация не осуществляет очистку от снега придомовой территории при наличии колейности свыше 5 см, не осуществляет вывоз снега после проведенной уборки, жильцы вправе обратиться в орган государственного жилищного надзора. Это будет являться основанием для проведения проверки работы УК и вынесения предписаний на устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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