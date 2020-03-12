2020-03-12T11:45:53+03:00
Общество

Пуровских старшеклассников озадачили распределением бюджета

Школьники предложили несколько идей
Анна Полякова
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Пуровских старшеклассников озадачили распределением бюджета Фото: puradm.ruПуровских старшеклассников озадачили распределением бюджета Фото: puradm.ru
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Пуровские старшеклассники участвуют в распределении бюджета в рамках реализации проекта «Школа идей». Конкурсный отбор инициатив стартовал.

Старшеклассники Пуровска предложили проекты, направленные на благоустройство школьного двора, установку школьных шкафов, создание различных коворкинг-зон в школах, «теплые остановки», размещение «живых уголков» и другие. В своих проектах ребята подробно рассказали о целях и шагах, необходимых для их достижения.

Ребята предложили к обсуждению идеи для реализации не только в рамках своей школы, но и на территории поселения. Школьники Сывдармы работают над инициативой установки уличной горки для детей.

Напомним, в рамках проекта «Школа идей» для реализации лучших проектов каждому образовательному учреждению предусмотрено по 300 тысяч рублей. Кроме того, будет проведен конкурс среди учреждений - на воплощение в жизнь лучшего проекта в бюджете района предусмотрен один миллион рублей.

Главная цель программы – не только научить детей отстаивать свои идеи, но и привлечь их к решению глобальных вопросов, не оставаться равнодушными к тому, что происходит в их поселении, регионе, стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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