Госжилнадзор ЯНАО учит жителей правильно реагировать на протечку крыш

12 Март 2020 2020-03-12T11:14:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты департамента государственного жилищного надзора ЯНАО проводят серию просветительских мероприятий для жителей, отвечая на часто задаваемые вопросы. Тема этой недели – протечка кровли многоквартирных домов. С начала года в ведомство поступило 490 обращений, из них 26 касались протечки крыш.

Жильцы дома, обнаружив протечку, должны обратиться к диспетчеру аварийно-ремонтной службы. Внеплановый ремонт должен занять не более пяти дней. Такие работы относятся к категории аварийных, поэтому выполняются даже в выходные и праздничные дни.

Как пояснили в департаменте, текущий ремонт и устранение повреждений строительных конструкций находятся в компетенции УК или ТСЖ. Отсутствие реакции влечёт за собой нарушение конструктивов многоквартирных домов и порчу имущества собственников. За нарушение УК и ТСЖ грозят административные штрафы в размере до 250 тысяч рублей.

Если УК затягивает с ремонтом кровли или игнорирует заявки жильцов, нужно обращаться в Госжилнадзор ЯНАО. Также жильцы имеют право потребовать возмещения материального ущерба через суд.

На следующей неделе специалисты ведомства разъяснят жителям вопросы уборки придомовой территории от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU