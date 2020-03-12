Салехардцы предложили реализовать 10 общественно значимых соцпроектов

12 Март 2020 2020-03-12T10:57:56+03:00

В списке «Чумашедший восторг», «День ходьбы» и «Салехард в XX-XXI веке»

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Инициативные салехардцы заявили уже 10 идей на городской конкурс по реализации общественно значимых социальных проектов «Гражданская инициатива»

Среди них: интерактивная программа «Чумашедший восторг» от Салехардской местной общественной организации семей, воспитывающих детей-инвалидов, «Мынико»; «День ходьбы» от региональной общественной организации «Олимпийский совет Ямало-Ненецкого автономного округа»; передвижной выставочный проект «Салехард в XX-XXI веке» от автономной некоммерческой организации «Институт художественных и гуманитарных проектов». Имена победителей станут известны не позднее 12 апреля.

Конкурс проходит с 2011 года с целью стимулирования активности некоммерческих организаций и общественных объединений по осуществлению проектов, имеющих социальное значение.

Как отмечает заведующая сектором общественных связей управления общественных связей администрации города Анастасия Катышева, благодаря грантовым конкурсам разных уровней, расширяется спектр реализации их проектов. Сейчас в списке гражданско-патриотическое воспитание, социальная поддержка граждан, помощь безнадзорным домашним животным.

ИСТОЧНИК KP.RU