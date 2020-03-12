Во всех поселениях Тазовского района будут обновлять дворы

12 Март 2020 2020-03-12T09:36:52+03:00

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В 2020 году в Тазовском районе благоустроят 3 общественные и 19 дворовых территорий. Работы по обновлению дворов пройдут во всех поселениях района. На благоустройство территорий в 2020 году из средств окружного и местного бюджетов выделено более 30 млн рублей, сообщили в администрации Тазовского района.

Три новых объекта появятся в этом году в райцентре. Детская площадка с игровым комплексом, качелями и скамейками разместится по улице Пристанской, зона отдыха появится и на улице Почтовой, а около загса расположится сквер для молодоженов. Кроме этого, комфортными и современными станут дворовые пространства у многоквартирных домов в микрорайоне Маргулова.

Напомним, региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». До 2022 года в поселениях района планируется благоустроить 17 общественных и 35 дворовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU