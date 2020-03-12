Тазовчанин, заступаясь за девушку, зарезал обидчика

12 Март 2020 2020-03-12T09:24:21+03:00

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В Тазовском районе судят 19-летнего парня, который заступаясь за девушку смертельно ранил обидчика. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны».

В компании молодых сельчан 14 ноября 2019 года произошел конфликт, когда друзья выпивали дома у одного из них в селе Гыда. В момент ссоры 18-летний юноша несколько раз ударил девушку. За нее вступился ее присутствовавший при конфликте парень. Завязалась драка, защитник, схватив нож, четыре раза ударил безоружного юношу. Одно ранение оказалось смертельным – нож вонзил в грудь. Парень скончался на месте происшествия от острой массивной кровопотери в результате причиненной ему колото-резаной раны.

Как пояснили в СУ СКР по ЯНАО, юноша прибегнул к защите от посягательства способом и средством, применение которого явно не вызывалось характером и опасностью посягательства с целью самозащиты. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU