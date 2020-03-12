2020-03-12T09:03:15+03:00
Общество

На Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет

Все рекомендации будут учтены
Анна Полякова
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На Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет Фото: yanao.ruНа Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет Фото: yanao.ru
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На Ямале 34 культурные организации в 2020 году пройдут проверку на качество. Проведение оценки муниципальных музеев, библиотек и парков культуры инициировал общественный совет по независимой оценке. По итогам оценки эксперты составят рейтинг организаций, дадут им рекомендации. Благодаря такому формату учреждения культуры могут значительно улучшить свою работу – повысить качество условий оказания услуг.

Проверяться будет открытость и доступность информации об учреждениях, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность работников и другое. Накануне совет проверил выполнение рекомендаций в МВК имени И.С. Шемановского и Культурно-деловом центре.

- У населения есть замечания. Мы проверили, насколько учреждения выполнили рекомендации общественного совета и устранили выявленные недостатки, – отметил председатель совета Роман Арефьев.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, ранее общественники рекомендовали музею дополнить Детский центр новой мебелью, оборудовать для посетителей зону отдыха, а в КДЦ – организовать игровую комнату для детей на время проведения мероприятий.

Кроме того, концертной организации предлагалось организовать звучание классической музыки в холле и кассовом зале, обеспечить комфортный температурный режим. Именно этого не хватало жителям. Все рекомендации учтены и уже реализованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет
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