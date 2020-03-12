2020-03-12T08:51:56+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое судят педофила, развращавшего девочку в подъезде

Полиции о произошедшем сообщила мать школьницы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое судят педофила, развращавшего девочку в подъезде Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое судят педофила, развращавшего девочку в подъезде Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое будут судить мужчину, которого обвиняют в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Жертвой педофила стала 14-летняя девочка.

Вечером 17 июля 2019 года 26-летний новоуренгоец заметил около подъезда жилого дома школьницу, выгуливающую собаку. Извращенец последовал за ней в подъезд, где воспользовался отсутствием свидетелей. Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, он совершил в отношении нее развратные действия.

Полиции о произошедшем сообщила мать девочки. Установить личность развратника удалось оперативно. Школьница опознала мужчину. Теперь его судьбу решит суд, куда направлено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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