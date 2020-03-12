В Тарко-Сале установят контейнеры для крупногабаритного мусора

12 Март 2020 2020-03-12T08:21:16+03:00

Участки для их установки уже определены

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В Тарко-Сале в ближайшее время появятся бункеры объёмом восемь кубометров для сбора крупногабаритного мусора. Участки для их установки уже определены, сообщает администрация Пуровского района.

Ранее проводимые рейды показали, что проблема нехватки контейнерных площадок для крупногабаритного мусора была всегда актуальной. Его просто сваливают рядом, потому что имеющиеся контейнеры для этого не предназначены.

В настоящий момент определены девять самых проблемных мест. По итогам очередного рейда решено разместить новые контейнеры на улицах Авиаторов, Северной, Первомайской, Таёжной, Водников, Победы, Труда и в микрорайоне Молодёжном.

ИСТОЧНИК KP.RU