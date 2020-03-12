2020-03-12T07:24:43+03:00
Происшествия

В Ноябрьске иномарка сбила на парковке женщину

Пострадавшая госпитализирована с травмами
Анна Полякова
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В Ноябрьске иномарка сбила на парковке женщину Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске иномарка сбила на парковке женщину Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске водитель за рулем иномарки сбила женщину. Авария произошла 11 марта в 12.35 на улице 8 Марта. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, Toyota при движении задним ходом допустила наезд на пешехода, стоящего на парковке.

Автостоянка находится у здания с поликлиникой для обслуживания пациентов с психическими расстройствами и департаментом образования. Автомобилистка не убедилась в безопасности выполнении маневра. В результате ДТП женщина госпитализирована с травмами.

ПО данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 1243 зарегистрированных ДТП погибли 13 человек и 111 травмированы, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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