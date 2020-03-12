2020-03-12T06:24:23+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой»

На него завели уголовное дело
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой» Фото: 89.мвд.рфВ Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой» Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое пресекли факт незаконного оборота наркотиков. Полицейские в подъезде дома задержали 21-летнего мужчину с подозрительным пакетом. Ямальца выявили во время оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

У ранее не судимого мужчины при досмотре обнаружили полимерный пакет с кристалообразным веществом. Эксперты подтвердили подозрения, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения, массой 3,19 грамм.

Злоумышленник пояснил полицейским, что данное наркотическое вещество он приобрел для личного потребления. На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале музеи, библиотеки и парки оценит общественный совет
В Новом Уренгое судят педофила, развращавшего девочку в подъезде
В Тарко-Сале установят контейнеры для крупногабаритного мусора
В Ноябрьске иномарка сбила на парковке женщину
В Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой»
Погода на Ямале 12 марта: тепло и снежно
Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз
Победителей Арктического турнира по волейболу назовут 11 марта
На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с
На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов
Большинство пуровчан готовы объединиться в муниципальный округ
В Надымском районе задержали подозреваемых в серии краж их гаражей
На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа
«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе