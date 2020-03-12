12 Март 2020 2020-03-12T06:24:23+03:00

В Новом Уренгое в подъезде задержали наркомана с «синтетикой» Фото: 89.мвд.рф

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В Новом Уренгое пресекли факт незаконного оборота наркотиков. Полицейские в подъезде дома задержали 21-летнего мужчину с подозрительным пакетом. Ямальца выявили во время оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

У ранее не судимого мужчины при досмотре обнаружили полимерный пакет с кристалообразным веществом. Эксперты подтвердили подозрения, изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения, массой 3,19 грамм.

Злоумышленник пояснил полицейским, что данное наркотическое вещество он приобрел для личного потребления. На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU