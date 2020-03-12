2020-03-12T05:28:08+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 марта: тепло и снежно

В течение дня температура воздуха повысится
Анна Полякова
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Погода на Ямале 12 марта: тепло и снежноПогода на Ямале 12 марта: тепло и снежноФото: Анна Полякова
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В четверг, 12 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +3 градуса, в основном пасмурная погода, однако осадки не ожидаются. Ветер западный 5 м/с.

В Ноябрьске 0 градусов. Пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня. Ветер южный 9 м/с.

В Новом Уренгое -11 градусов. Пасмурно, во второй половине дня - снег. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Надыме -5 градусов. Пасмурно и снежно. Ветер юго-восточный 9 м/с.

В Губкинском -6 градус, к вечеру потеплеет до ноля градусов. Пасмурно, весь день будет идти снег. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Тарко-Сале - 7 градус, пасмурно, во второй половине дня – снег. Ближе к ночи температура воздуха поднимется до ноля градусов снег. Ветер юго-восточный 7 м/с.

В Муравленко 0 градусов. Пасмурно, снег – вес день. Ветер южный 8 м/с.

В Лабытнанги -6 градусов. Пасмурная погода, снег. Северо-восточный ветер 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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