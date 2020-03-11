2020-03-11T16:05:42+03:00
Общество

Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз

Из 70 претендентов только 27 подтвердили свои успехи достижениями помимо основной учёбы
Анна Полякова
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Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз Фото: yanao.ruЯмальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз Фото: yanao.ru
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Имена студентов, которые теперь будут получать стипендию в 10 тысяч рублей, утвердили на заседании комиссии под председательством замгубернатора автономного округа Татьяны Бучковой. Впервые 27 ямальских учащихся высших учебных заведений и техникумов получат стипендию, размер которой с этого года увеличен в десять раз.

Заявки на получение стипендии студенты подают сами. В этом году их поступило более 70 – все они отличники, но не обладали достижениями помимо основной учёбы. Положительное решение принимали, только если студенты подтверждали дипломами свои успехи в культурной или интеллектуальной деятельности

Напомним, повышение ежемесячного студенческого пособия анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram 25 января, в День студента.

- Самых активных и талантливых дополнительно поддержим: принял решение увеличить в 10 раз губернаторскую стипендию для студентов вузов, теперь она будет 10 тысяч рублей. На неё могут претендовать отличники и участники научно-исследовательских работ, начиная со второго курса, – написал глава региона.

Следующее заседание профильной комиссии, где будут определены студенты-получатели губернаторской стипендии, состоится в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз
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