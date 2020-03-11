Победителей Арктического турнира по волейболу назовут 11 марта

11 Март 2020 2020-03-11T15:21:54+03:00

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Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок Губернатора ЯНАО» близится к завершению, полуфинальные игры прошли. Сегодня, 11 марта, станет известно имя победителя.

Напомним, благотворительный турнир в этом году он проходит под знаком 75-летия Великой Победы. Почетными гостями турнира стали ветераны Великой Отечественной войны.

В соревнованиях принимают участие команды городских предприятий и организаций, а также других муниципальных образований региона. Команды-участницы вносят благотворительный взнос. Внести пожертвования также смогут и новоуренгойцы – средства будут перечислены на счет ямальского благотворительного фонда «Ямине» и направлены на реабилитацию детей-инвалидов.

Завершится турнир 12 марта итоговым матчем, в котором примет участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Он возглавит команду правительства округа «Северный характер». Их соперником станет сборная из капитанов всех команд-участниц соревнований «Лидеры Ямала».

ИСТОЧНИК KP.RU