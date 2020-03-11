2020-03-11T15:09:28+03:00
Общество

На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с

Автолюбителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок
Анна Полякова
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На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с Фото: dgzp.yanao.ruНа Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с Фото: dgzp.yanao.ru
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На Ямале 12 марта прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным синоптиков, в округе ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный ветер 7-12 м/с, ночью в Тазовском, Надымском, Красноселькупском и Пуровском районах его порывы будут достигатьь 22 м/с. Местами по округу умеренный снег, в отдельных районах метель.

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Опасными при сильных порывах ветра становятся слабоукреплённые широкоформатные и ветхие конструкции, возможно падение деревьев, ветвей, срывы рекламных щитов, повреждении кровли домов.

Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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