На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с
На Ямале 12 марта прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным синоптиков, в округе ожидается северо-западный с переходом на юго-восточный ветер 7-12 м/с, ночью в Тазовском, Надымском, Красноселькупском и Пуровском районах его порывы будут достигатьь 22 м/с. Местами по округу умеренный снег, в отдельных районах метель.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Опасными при сильных порывах ветра становятся слабоукреплённые широкоформатные и ветхие конструкции, возможно падение деревьев, ветвей, срывы рекламных щитов, повреждении кровли домов.
Спасатели рекомендует автолюбителям воздержаться от дальних поездок до улучшения погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU