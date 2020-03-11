2020-03-11T14:58:14+03:00
Общество

На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов

На животных надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать их перемещения
Анна Полякова
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На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов Фото: pixabay.comНа Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов Фото: pixabay.com
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Ямалькие ученые объявили о новом исследовании, которое назвали «реалити-шоу с участием песцов». Об этом сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги) сообщили на своей официальной страничке в соцсети. На животных надели спутниковые ошейники, чтобы отслеживать их перемещения.

Официально проект называется «Арктический Лис». В течение года ученые будут ежедневно мониторить миграцию животных. Ученые опубликовали снимок маршрутов песцов после состоявшихся наблюдений.

Фото: instagram.com Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги)

Фото: instagram.com Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН (Лабытнанги)

«Так выглядят пути движения животных за две недели наблюдений», - подписали карту исследователи.

Предполагается, что у каждого песца имеется своя территория, на которой он проводит все время, при этом не заходит на чужую местность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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