Большинство пуровчан готовы объединиться в муниципальный округ

11 Март 2020 2020-03-11T14:14:37+03:00

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Во всех муниципальных образованиях Пуровского района прошли публичные слушания, на которых жители обсудили инициативу объединения всех поселений района в муниципальный округ.

Напомним, с призывом к объединению в феврале выступили таркосалинские депутаты. В общей сложности в публичных слушаниях поучаствовало 779 пуровчан. Большинство инициативу объединения одобрило.

В случае реформирования района в муниципальный округ будет сформирована одноуровневая система власти – то есть глава муниципального округа, руководители территориальных органов администрации муниципального округа, единый бюджет и единый представительный орган.

Одновременно все десять населенных пунктов, и все льготы, положенные сельским жителям, сохранятся, пояснили в администрации Пуровского района.

- Объединённой территории легче и проще получить гранты и другие средства на свое развитие. Главное – мы сумеем устранить межведомственную несогласованность, трату лишнего времени и сил на админпроцедуры, бюджетные трансферты, - подчеркнул глава района Андрей Нестерук.

ИСТОЧНИК KP.RU