Большинство пуровчан готовы объединиться в муниципальный округ
Во всех муниципальных образованиях Пуровского района прошли публичные слушания, на которых жители обсудили инициативу объединения всех поселений района в муниципальный округ.
Напомним, с призывом к объединению в феврале выступили таркосалинские депутаты. В общей сложности в публичных слушаниях поучаствовало 779 пуровчан. Большинство инициативу объединения одобрило.
В случае реформирования района в муниципальный округ будет сформирована одноуровневая система власти – то есть глава муниципального округа, руководители территориальных органов администрации муниципального округа, единый бюджет и единый представительный орган.
Одновременно все десять населенных пунктов, и все льготы, положенные сельским жителям, сохранятся, пояснили в администрации Пуровского района.
- Объединённой территории легче и проще получить гранты и другие средства на свое развитие. Главное – мы сумеем устранить межведомственную несогласованность, трату лишнего времени и сил на админпроцедуры, бюджетные трансферты, - подчеркнул глава района Андрей Нестерук.
ИСТОЧНИК KP.RU