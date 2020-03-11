2020-03-11T13:49:32+03:00
Происшествия

В Надымском районе задержали подозреваемых в серии краж их гаражей

Гастролерами оказались двое 44-летних рецидивистов
Анна Полякова
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В Надыме задержали подозреваемых в серии краж их гаражей Фото: 89.мвд.рфВ Надыме задержали подозреваемых в серии краж их гаражей Фото: 89.мвд.рф
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Полицейские раскрыли кражи, совершенные из гаражей в Надымском районе. В феврале к правоохранителям обратился 41-летний житель поселка, он пояснил, что неизвестные проникли в гараж и похитили принадлежащее ему имущество на сумму 120 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались двое 44-летних рецидивистов. Прибыв в Надымский район по личным делам, мужчины решили обогатиться кражей. Когда на территории гаражно-строительного кооператива не осталось людей, злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в гараж, откуда похитили инструменты, металлоизделия и электроматериалы.

Чуть позже выяснилось, что подобным способом эти же гастролеры совершили кражи еще из трех гаражей, причинив ущерб на сумму 14 тысяч рублей. В отделе полиции ужчины написали явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, похищенное изъято, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует не использовать для запирания ворот гаража навесные замки, которые легко срываются, устанавливать охранную сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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