На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа

11 Март 2020 2020-03-11T13:37:41+03:00

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В Тазовском районе будут судить женщину за превышение пределов необходимой обороны. Защищаясь он пьяного мужа, она смертельно ранила его.

Это произошло 17 декабря 2019 года в поселке Находка. Между супругами произошла ссора. Нетрезвый мужчина, размахивая кухонным ножом, стал требовать, чтобы супруга нашла ему спиртное.

Женщина, пытаясь отобрать у него нож, порезала себе палец. Когда ей все же удалось выхватить нож из его рук, она четыре раза вонзила лезвие в руки и ноги избранника.

Как пояснили в СК СКР по ЯНАО, при этом женщина понимала, что у нее есть реальная возможность пресечь его действия другими способами, не причиняя ему тяжкого вреда

Ранение оказалось смертельны, ударом ножа она повредила бедренную артерию. 43-летний мужчина скончался от острой массивной кровопотери в фельдшерско-акушерском пункте.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU