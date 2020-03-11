На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа
В Тазовском районе будут судить женщину за превышение пределов необходимой обороны. Защищаясь он пьяного мужа, она смертельно ранила его.
Это произошло 17 декабря 2019 года в поселке Находка. Между супругами произошла ссора. Нетрезвый мужчина, размахивая кухонным ножом, стал требовать, чтобы супруга нашла ему спиртное.
Женщина, пытаясь отобрать у него нож, порезала себе палец. Когда ей все же удалось выхватить нож из его рук, она четыре раза вонзила лезвие в руки и ноги избранника.
Как пояснили в СК СКР по ЯНАО, при этом женщина понимала, что у нее есть реальная возможность пресечь его действия другими способами, не причиняя ему тяжкого вреда
Ранение оказалось смертельны, ударом ножа она повредила бедренную артерию. 43-летний мужчина скончался от острой массивной кровопотери в фельдшерско-акушерском пункте.
В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU