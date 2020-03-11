2020-03-11T13:37:41+03:00
Происшествия

На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа

Ударом ножа она повредила бедренную артерию
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужаНа Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужаФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тазовском районе будут судить женщину за превышение пределов необходимой обороны. Защищаясь он пьяного мужа, она смертельно ранила его.

Это произошло 17 декабря 2019 года в поселке Находка. Между супругами произошла ссора. Нетрезвый мужчина, размахивая кухонным ножом, стал требовать, чтобы супруга нашла ему спиртное.

Женщина, пытаясь отобрать у него нож, порезала себе палец. Когда ей все же удалось выхватить нож из его рук, она четыре раза вонзила лезвие в руки и ноги избранника.

Как пояснили в СК СКР по ЯНАО, при этом женщина понимала, что у нее есть реальная возможность пресечь его действия другими способами, не причиняя ему тяжкого вреда

Ранение оказалось смертельны, ударом ножа она повредила бедренную артерию. 43-летний мужчина скончался от острой массивной кровопотери в фельдшерско-акушерском пункте.

В ходе предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальские студенты получат губернаторскую стипендию, увеличенную в 10 раз
Победителей Арктического турнира по волейболу назовут 11 марта
На Ямале ночью ожидается метель с ветром до 22 м/с
На Ямале запустили «реалити-шоу» с участием песцов
Большинство пуровчан готовы объединиться в муниципальный округ
В Надымском районе задержали подозреваемых в серии краж их гаражей
На Ямале судят женщину, которая, защищаясь, убила мужа
«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе
Спасатели советуют ямальцам научиться правильно падать
В Новом Уренгое праздник народов Севера состоится у озера Молодежное
Сергей Безруков покажет в Салехарде спектакль о Высоцком
В Муравленко на грубияна завели уголовное дело
Ямальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку
Трое ямальцев находятся под наблюдением из-за коронавируса
На Ямале действуют только два зимника
На Ямале возросло число заболевших ОРВИ
В Салехарде в районе фитнес-центра появится собачья площадка
Жительница Лабытнанги купила несуществующую видеокамеру за 50 тысяч
Ямальцы учатся укрощать ветер на снеговом поле в Яр-Сале
Митинг и парад в Салехарде проведут в Парке Победы
Мошенница из Ростова облапошила новоуренгойских доставщиков еды
Погода на Ямале 11 марта: потеплеет до плюсовой температуры
На Ямале молодежный парламент провел благотворительный турнир
Мошенник под видом сотрудника банка украл у новоуренгойца 150 тысяч
В Салехарде определили районы подверженные подтоплениям в паводок
На Ямале стартовала «Архивная декада»
Ямалец ответил на оскорбление смертельными ударами кулака
Глава Муравленко рассказал губернатору о развитии города