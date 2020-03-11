2020-03-11T13:22:42+03:00
Общество

«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе

Командам необходимо будет преодолеть полосу препятствий на время
Анна Полякова
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«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе Фото: puradm.ru«Гонка Ямала» соберет экстремалов в Пуровском районе Фото: puradm.ru
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Активная молодежь Пуровского района будет меряться силой, выносливостью и смекалкой. В Тарко-Сале 21 марта пройдет «Гонка Ямала» - популярная среди молодых и активных жителей района.

Мероприятие проводится в третий раз. По традиции соревнования организуют на озере Окунёвом. Командам необходимо будет преодолеть полосу препятствий на время. Трасса протяженностью 3,5 км содержит около 10 этапов-преград.

В прошлой игре участники покоряли высоту, проходили снежный лабиринт, распиливали бревна, взбирались на гору и лазали по петлям. Какие испытания готовят организаторы на этот раз, держится в строжайшем секрете, чтоб участники новой игры не смогли подготовиться. Победители игры будут награждены памятными жетонами с символикой игры.

Организаторы мероприятия – районный центр развития туризма объявил о старте приёма заявок на участие. Для этого нужно собрать команду из шести человек, в составе которой должны быть четыре юноши плюс две девушки, зарегистрироваться и подавать заявку в АИС «Молодёжь России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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