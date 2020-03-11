2020-03-11T12:57:06+03:00
Общество

Спасатели советуют ямальцам научиться правильно падать

Четыре правила, чтобы не попасть в число пострадавших
Анна Полякова
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Ямальские спасатели советуют северянам научиться падать Фото: 89.mchs.gov.ruЯмальские спасатели советуют северянам научиться падать Фото: 89.mchs.gov.ru
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Весеннее ямальское солнце подарило жителям округа не только тепло, но и подкинуло проблему - гололед и сосульки. ГУ МЧС России по ЯНАО обратили внимание на то, что в такой «ледяной» период 400 человек из 1000 получают травмы и обращаются за медицинской помощью. Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила:

1. Выбрать нескользкую обувь или сделать ее таковой, снабдив лейкопластырем или натерев наждачкой.

2. На улице обходить опасные места. В крайнем случае, передвигаться как лыжник, небольшими скользящими шажками, ступая на всю подошву. При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены в коленях, руки свободны.

3. Хорошо бы научиться правильно падать. Если ты поскользнулся, сразу присядь, чтобы снизить высоту падения. Не пытайся спасти поклажу. В момент падения надо сжаться (напрячь мускулы, а коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу удара). Не нужно торопись подняться. Надо понять, нет ли травм, стоит попросить у прохожих помощи. Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга.

4. В такой период важно не спешить на улице, а значит, рассчитывая время, выйди заранее. Смотреть придется не только под ноги, но и вверх, так как падающие с карнизов домов и водосточных труб огромные сосульки и куски льда каждую зиму уносят несколько человеческих жизней.

В период гололеда увеличивается и вероятность аварий, столкновений машин. Инспекторы ГИБДД в этот период просят водителей быть предельно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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