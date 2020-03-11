2020-03-11T11:59:33+03:00
Общество

В Новом Уренгое праздник народов Севера состоится у озера Молодежное

Для гостей поставят чум-кафе, чум-музей
Анна Полякова
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В Новом Уренгое Праздник народов Севера состоится у озера Молодежное Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое Праздник народов Севера состоится у озера Молодежное Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое в 19-й раз пройдет праздник народов Севера. В этом году перед озером Молодежное будет установлено 20 чумов. В традиционных жилищах ненцев можно будет познакомиться с убранством, национальными блюдами, понаблюдать за рукоделием хозяйки, небольшими обрядами. Здесь же откроются чум-кафе, чум-музей.

В гости едут оленеводы Самбургской тундры, представители Тазовского, Надымского, Красноселькупского, Ямальского районов, сообщили в администрации Нового Уренгоя.

В городском музее изобразительных искусств будет работать выставка «Хозяева тундры», на площади – этнопарк «Аркториум».

Народное гуляние включает катание на оленьих упряжках и снегоходах; соревнования по лазанию на столб, флорболу в валенках, а также национальные виды: борьбу, перетягивание палки, прыжки через нарты, метание тынзяна. Перед гостями праздника выступят творческие коллективы города, приглашенные фольклорные ансамбли из Пуровского, Тазовского, Надымкого районов.

Одновременно будет работать полевая кухня и торговые ряды.Свою продукцию везут близлежащие рыбозаводы и сельхозкооперативы, оленеводы и рыбаки-частники. Можно будет приобрести мясо и рыбу во всех видах, ягоды, предметы ненецкой одежды и обуви, сувениры и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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