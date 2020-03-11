Сергей Безруков покажет в Салехарде спектакль о Высоцком

11 Март 2020 2020-03-11T12:03:51+03:00

Школьники побывают на «Классной встрече» с актером в рамках гастрольного тура

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Известный российский актер Сергей Безруков едет в Салехард. Свои гастроли в столицу Ямала он анонсировал у себя на страничке «ВКонтакте», обрадовав жителей региона и одновременно огорчив сахалинских поклонников своего творчества.

«Дорогие мои, хорошие! К сожалению, не смогу прилететь в Южно-Сахалинск. Отменили рейс. По погодным условиям Сахалина. Очень жаль, может, как-нибудь в другой раз прилечу.Так что теперь до встречи на гастролях в Салехарде, 13 и 14 марта», - написал любимец россиян.

Фото: vk.com Сергея Безрукова

Музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке Сергея Безрукова пройдет 13 марта в Культурно-деловом центре. Зрители увидят эпизоды его жизни, которые обыграют на сцене театралы, услышат песни и стихи.

В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат самые знаменитые песни Высоцкого: «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07» «Кони привередливые», «На Большом Каретном».

Как отметили в Культурно-деловом центре, образ Высоцкого не отдан только актеру. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

Песни Высоцкого будут исполнены в разных жанрах: от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века – до абсолютно нового рок-звучания.

Фото: Культурно-деловой центр

Спектакль пройдет в рамках Театрального фестиваля «Полярное мнение. Версия 9.0». Представление длинное, идет четыре часа с одним антрактом.

Кроме того, в рамках гастрольного тура школьники Салехарда 13 марта побывают на «Классной встрече» с актером и режиссером Сергеем Безруковым, которая пройдет в Музейно-выставочном комплексе имени Ивана Шемановского. Дети смогут расспросить его об увлечениях и планах, о ролях и самых запоминающихся образах, личной жизни и семье.

ИСТОЧНИК KP.RU