2020-03-11T11:12:18+03:00
Происшествия

В Муравленко на грубияна завели уголовное дело

Мужчина публично обматерил полицейского
Анна Полякова
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В Муравленко на грубияна завели уголовное делоВ Муравленко на грубияна завели уголовное делоФото: Ольга Крыльцова
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Жителя Муравленко подозревают в оскорблении полицейского. На 41-летнего грубияна завели уголовное дело.

Инцидент произошел 3 февраля, когда патрульно-постовая служба в общественном месте выявила мужчину, совершавшего административное правонарушение, пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

Его доставили в городскую больницу для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. По пути мужчина публично оскорбил полицейского, нецензурно выражаясь. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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