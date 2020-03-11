Ямальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку
Более 3,5 тысяч девятиклассников из 88 школ автономного Ямала сдают сегодня, 11 марта, итоговое собеседование по русскому языку. Это те ученики, которые не смогли сдать экзамен 12 февраля из-за карантина в школах. Тогда учебные заведения семи муниципалитетов перешли на дистанционную форму обучения из-за вспышки гриппа. В результате в итоговом собеседовании приняли участие лишь 44 процента девятиклассников Ямала
11 марта – это резервная дата сдачи собеседования по русскому языку. Испытание введено в 2019 году, до этого оно проводилось в форме апробации. Его успешная сдача является допуском к государственной итоговой аттестации.
На собеседовании школьники выполняют четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На все задания ученикам отводится 15 минут. В режиме онлайн ведется видео- и аудиозапись собеседования каждого ребенка.
Результаты оцениваются по системе «зачет» «незачёт». Как правило, ученики сдают собеседование с первого раза. В этом году максимальный балл за итоговое собеседование увеличен с 19 до 20.
Для получения зачёта теперь надо набрать не менее 10 баллов. Если попытка была неудачной или ребёнок пропустил аттестационное испытание по уважительной причине, у него будет возможность пересдачи 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU