2020-03-11T11:03:13+03:00
Общество

Ямальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку

Это те ученики, которые не смогли сдать экзамен 12 февраля из-за карантина в школах
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку Фото: yanao.ruЯмальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Более 3,5 тысяч девятиклассников из 88 школ автономного Ямала сдают сегодня, 11 марта, итоговое собеседование по русскому языку. Это те ученики, которые не смогли сдать экзамен 12 февраля из-за карантина в школах. Тогда учебные заведения семи муниципалитетов перешли на дистанционную форму обучения из-за вспышки гриппа. В результате в итоговом собеседовании приняли участие лишь 44 процента девятиклассников Ямала

11 марта – это резервная дата сдачи собеседования по русскому языку. Испытание введено в 2019 году, до этого оно проводилось в форме апробации. Его успешная сдача является допуском к государственной итоговой аттестации.

На собеседовании школьники выполняют четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На все задания ученикам отводится 15 минут. В режиме онлайн ведется видео- и аудиозапись собеседования каждого ребенка.

Результаты оцениваются по системе «зачет» «незачёт». Как правило, ученики сдают собеседование с первого раза. В этом году максимальный балл за итоговое собеседование увеличен с 19 до 20.

Для получения зачёта теперь надо набрать не менее 10 баллов. Если попытка была неудачной или ребёнок пропустил аттестационное испытание по уважительной причине, у него будет возможность пересдачи 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое праздник народов Севера состоится у озера Молодежное
Сергей Безруков покажет в Салехарде спектакль о Высоцком
В Муравленко на грубияна завели уголовное дело
Ямальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку
Трое ямальцев находятся под наблюдением из-за коронавируса
На Ямале действуют только два зимника
На Ямале возросло число заболевших ОРВИ
В Салехарде в районе фитнес-центра появится собачья площадка
Жительница Лабытнанги купила несуществующую видеокамеру за 50 тысяч
Ямальцы учатся укрощать ветер на снеговом поле в Яр-Сале
Митинг и парад в Салехарде проведут в Парке Победы
Мошенница из Ростова облапошила новоуренгойских доставщиков еды
Погода на Ямале 11 марта: потеплеет до плюсовой температуры
На Ямале молодежный парламент провел благотворительный турнир
Мошенник под видом сотрудника банка украл у новоуренгойца 150 тысяч
В Салехарде определили районы подверженные подтоплениям в паводок
На Ямале стартовала «Архивная декада»
Ямалец ответил на оскорбление смертельными ударами кулака
Глава Муравленко рассказал губернатору о развитии города