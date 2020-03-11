Ямальские девятикласснике сдают собеседование по русскому языку

11 Март 2020 2020-03-11T11:03:13+03:00

Это те ученики, которые не смогли сдать экзамен 12 февраля из-за карантина в школах

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Более 3,5 тысяч девятиклассников из 88 школ автономного Ямала сдают сегодня, 11 марта, итоговое собеседование по русскому языку. Это те ученики, которые не смогли сдать экзамен 12 февраля из-за карантина в школах. Тогда учебные заведения семи муниципалитетов перешли на дистанционную форму обучения из-за вспышки гриппа. В результате в итоговом собеседовании приняли участие лишь 44 процента девятиклассников Ямала

11 марта – это резервная дата сдачи собеседования по русскому языку. Испытание введено в 2019 году, до этого оно проводилось в форме апробации. Его успешная сдача является допуском к государственной итоговой аттестации.

На собеседовании школьники выполняют четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На все задания ученикам отводится 15 минут. В режиме онлайн ведется видео- и аудиозапись собеседования каждого ребенка.

Результаты оцениваются по системе «зачет» «незачёт». Как правило, ученики сдают собеседование с первого раза. В этом году максимальный балл за итоговое собеседование увеличен с 19 до 20.

Для получения зачёта теперь надо набрать не менее 10 баллов. Если попытка была неудачной или ребёнок пропустил аттестационное испытание по уважительной причине, у него будет возможность пересдачи 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU