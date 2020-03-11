Трое ямальцев находятся под наблюдением из-за коронавируса
Под наблюдением ямальских врачей находится три человека. Такие условия действуют для прибывших в регион из Китая и стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, всего с начала года в автономный округ приехали 55 туристов, завершивших путешествия по странам, где разгулялся вирус. Период наблюдения за прибывшими составляет 14 дней. Если анализы не подтверждают заболевание, то люди возвращаются к привычно жизни.
Сегодня регион считается благополучным по заболеваемости вирусом. На территории округа на сегодняшний день нет случаев заражения новой инфекцией, вызванной 2019-nCoV.
Напомним, на Ямале заработала «горячая линия». На все вопросы по коронавирусу отвечают сотрудники Управления Роспотребнадзора по ЯНАО - 8 (800) 100 03 12.
Ранее сообщалось, что ямальская команда отменила свою поездки в Канаду на Зимние арктические игры-2020. Они должны были состояться с 15 по 21 марта. Причиной стала новая коронавирусная инфекция, которая теперь бушует и в Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU