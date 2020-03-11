2020-03-11T09:50:31+03:00
Общество

Трое ямальцев находятся под наблюдением из-за коронавируса

На территории округа нет случаев заражения новой инфекцией
Анна Полякова
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Трое ямальцев находятся под наблюдением из-за коронавируса Фото: yanao.ruТрое ямальцев находятся под наблюдением из-за коронавируса Фото: yanao.ru
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Под наблюдением ямальских врачей находится три человека. Такие условия действуют для прибывших в регион из Китая и стран неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, всего с начала года в автономный округ приехали 55 туристов, завершивших путешествия по странам, где разгулялся вирус. Период наблюдения за прибывшими составляет 14 дней. Если анализы не подтверждают заболевание, то люди возвращаются к привычно жизни.

Сегодня регион считается благополучным по заболеваемости вирусом. На территории округа на сегодняшний день нет случаев заражения новой инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

Напомним, на Ямале заработала «горячая линия». На все вопросы по коронавирусу отвечают сотрудники Управления Роспотребнадзора по ЯНАО - 8 (800) 100 03 12.

Ранее сообщалось, что ямальская команда отменила свою поездки в Канаду на Зимние арктические игры-2020. Они должны были состояться с 15 по 21 марта. Причиной стала новая коронавирусная инфекция, которая теперь бушует и в Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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