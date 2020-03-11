11 Март 2020 2020-03-11T09:33:58+03:00

На Ямале действуют только два зимника Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Только два зимника из четырех сегодня, 11 марта, действую на Ямале, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Зимник Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги открыт только для полноприводных машин. Грузоподъемность трассы зависит от времени суток: с 8.00 до 20.00 дорога доступна для автомобилей массой до 3,5 тонн, с 20.00 до 8.00 для машин до 30 тонн.

Сезонная трасса Коротчаево — Красноселькуп открыта для всех транспортных средств массой 30 тонн.

Автозимник Надым — Салехард. Трассу по-прежнему закрыт после метели. На нем продолжается работа по расчистке трассы от снега. Также не действует и временный проезд по строящейся дороге, который спасал автомобилистов, желающих проехать по этому маршруту, пока закрыт официальный зимник.

Дорога Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале не введена в эксплуатацию, проезд по ней запрещен. Зимник не могут принять из-за тёплой и многоснежной зимы. При первой возможности подрядчик продолжит обустройство сезонной автодороги.

К слову, сегодня на Ямале оттепель, температура воздуха держится в районе ноля градусов. В некоторых района отмечено потепление до плюсовых отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU