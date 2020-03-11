На Ямале возросло число заболевших ОРВИ

11 Март 2020 2020-03-11T09:22:25+03:00

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На Ямале за минувшую неделю в медучреждения с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 6675 человек. По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения и составил 123,3 случаев на 10 тысяч населения. Напомним, неделей ранее больных ОРВИ было зарегистрировано 6276 человек.

В больницы попали 166 человек. В этот же период 77 человек обратилось с диагнозом внебольничная пневмония.

Кроме того, с нарастающим итогом на территории округа зарегистрирован 531 случай гриппа, из них только у 60 человек имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы.

Управление напоминает, что при появлении первых признаков заболевания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU