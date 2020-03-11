2020-03-11T09:01:48+03:00
Общество

В Салехарде в районе фитнес-центра появится собачья площадка

Более тысячи горожан имеют четвероногих друзей
Анна Полякова
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В Салехарде в районе фитнес-центра появится собачья площадка Фото: salekhard.orgВ Салехарде в районе фитнес-центра появится собачья площадка Фото: salekhard.org
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Площадка для выгула и дрессировки собак стала лидером народного голосования в Салехарде. Именно ее горожане выбрали, голосуя в опросах на портале «Живём на Севере» в 2019 году. Эту инициативу будут реализовывать в рамках проекта поддержки местных инициатив «Уютный Ямал».

Площадка появится в районе фитнес-центра на улице Подшибякина, 56. Она очень актуальна, так как в городе с численностью населения около 50 тысяч человек - более тысячи семей имеют четвероногих друзей. Жители окружной столицы заводят и маленькие комнатные породы, и больших дворовых собак, лишь бы были верными друзьями, как отмечают сами владельцы.

При этом в городе нет специально оборудованной территории, где можно бы было позаниматься с собакой и при этом не мешать другим людям. Опытные дрессировщики отмечают, чтобы выработать условные рефлексы у животного, уходит 15 занятий.

- Новая площадка поможет владельцам собак более ответственно подходить к воспитанию, - комментирует кинолог, проводник служебных собак Центра кинологической службы ОМВД России по Салехарду Юрий Попятной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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